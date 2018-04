Elektronik-Angebote bei Amazon: iPod Touch, Handy, Surround-Receiver

Ein für Apple-Fans besonders interessantes Angebot hält diese Woche Amazon parat. Außerdem unter den Elektronik-Schnäppchen: ein Handy von Sony Ericsson und ein Surround-Receiver von Yamaha.

Amazon bietet den MP3-Player "iPod Touch" in der aktuellen 3G-Version mit 8 GByte Flash-Speicher für rund 174 Euro an. Als Bonus ist eine - von zwei wählbaren - Schutzhülle im Wert von knapp 20 Euro dabei. Gegenüber der UvP von 189 Euro eine deutliche Ersparnis - auch wenn die Zeiten längst vorbei sind, da Apple-Produkte einer Art Preisbindung unterworfen waren. Und so findet sich im Internet der Touch schon für unter 170 Euro, allerdings kommen fast immer noch Versandkosten mit dazu. Die Attraktivität des Angebots hängt also vor allem davon ab, wie gut man die Schutzhülle brauchen kann.

Für 125 Euro verkauft Amazon diese Woche das schicke, in vielen Farben lieferbare Handy "Sony Ericsson W595". Es gehört zur Reihe der Walkman-Handys, legt also viel Wert auf die Musik-Funktionen. dazu gehört auch die innovative Bedienung: Mit einem Schüttler wechselt man zum folgenden Titel. Daneben bietet es UMTS, ein 2 GByte fassender Memory Stick gehört zum Lieferumfang. Der Preis ist im Konkurrenzumfeld sehr konkurrenzfähig, aber nicht konkurrenzlos. Allerdings fällt der Nachlass eher bescheiden aus - schon vor der Aktionswoche kostet es bei Amazon mit knapp 140 Euro nicht viel mehr.

Das Trio komplettiert der Surround-Receiver "RX-V365" von Yamaha. Zwar fällt hier der Amazon-Nachlass mit rund 50 Euro großzügiger aus, doch absolut gesehen gilt das Altbekannte: Der Preis ist sehr gut, wirklich billiger bekommt man ihn nirgends. Allerdings gilt er nur für das schwarze Modell, die ähnlich seriöse Konkurrenz von redcoon.de und technikdirekt.de bitet ihn für 200 Euro auch in silber oder titan an. Der "RX-V365" ist ein Einsteiger-Receiver, der trotzdem recht üppig ausgestattet ist: 5x100 Watt Spitzenleistung, acht DSP-Programme, Einmess-System und ein HDMI-Ausgang sowie zwei Eingänge.