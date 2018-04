Ein spannendes Konzept für professionelle Präsentationen präsentiert Eiki mit dem Full-HD-Beamer EIP-HDT20. Der Beamer basiert auf einem DLP-Chip und kommt mit

Ein spannendes Konzept für professionelle Präsentationen präsentiert Eiki mit dem Full-HD-Beamer EIP-HDT20. Der Beamer basiert auf einem DLP-Chip und kommt mit Farbrädern, die der Kunde selbst einfach und schnell austauschen können soll. Damit lässt sich der Beamer lichtoptimierte oder farboptimierte Präsentationen anpassen. Der EIP-HDT20 hat eine Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel und soll eine Lichtleistung von 6.500 Lumen erreichen. Laut Eiki lassen sich hochauflösende Daten über ein Wireless-HD-Übertragungssystem unkomprimiert in Echtzeit über Distanzen bis zu 30 m zum Projektor übertragen. Dank vertikalem und horizontalem Lensshift und digitaler Trapetz-Korrektur bietet der Beamer den notwendigen Spielraum für mobile Präsentationen. Zusätzlich können Projektionen in beliebiger vertikaler Neigung des Geräts vorgenommen werden. Der Eiki-Beamer ist mit einem wartungsarmen Filtersystem namens Eiki RollON ausgestattet, das den Luftfilter auf einer Rolle bereithält, die sich via Fernbedienung vorwärts drehen lässt. Die Kassette mit der Filterrolle kann dann komplett getauscht werden. Eiki bietet sechs unterschiedliche Wechselobjektive für den Beamer. Geliefert wird der 19500 Euro (zuzügl. MwSt.) teure EIP-HDT20 ab Ende März ohne Objektiv.

