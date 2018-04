Allein spielen ist out. Spielen Sie mit Ihren Freunden und Bekannten übers Internet - ein eigener Game-Server macht's möglich. Wie Sie ihn bestellen und einrichten, erfahren Sie hier.

Schon seit längerem bieten verschiedenste Computerspiele die Möglichkeit, übers Internet mit anderen Leuten zu spielen. Die Voraussetzung für die Kommunikation zwischen den Spielern ist ein zentraler Knotenpunkt – ein Computer, über den der ganze Datenaustausch während des Zockens läuft. Einen solchen Rechner nennt man Game-Server.

Manche Spiele erlauben es zwar, dass man den eigenen Rechner als Game-Server einrichtet. Doch das ist kompliziert. Außerdem werden an einen Game-Server enorme Ansprüche hinsichtlich Geschwindigkeit, Leistung und Erreichbarkeit gestellt – ein Heim-PC am DSL-Anschluss ist damit fast immer überfordert. Deshalb sollten Sie einen Game-Server mieten, der bei einem kommerziellen Anbieter im Rechenzentrum steht.

Anhand des Providers Gamed.de (www.gamed.de), einer Marke der fast IT GmbH (www.fastit.net), zeigen wir Ihnen, wie Sie einen Game-Server bestellen und konfigurieren. Die Produkte von Gamed.de basieren laut Anbieter auf neuester Hardware der Marken HP, Cisco und Foundry. Über 4.000 Rechner, die über mehrfach redundante 8,1-Gbit-Anbindungen am Netz hängen, stehen im Hochsicherheitsrechenzentrum in Düsseldorf. Im Falle eines Stromausfalls sorgen unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) sowie Notstromaggregate für den Betrieb.

Ein umfangreiches Angebot an Games ist auf den Servern vorhanden. Viele Spiele lassen sich nachinstallieren. Zwischen den Spielen kann man innerhalb von Sekunden wechseln.