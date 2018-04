eCAFE™ DJ Kit - werden Sie doch DJ!

Eine umfassende Mixinglösung für DJs bietet ab sofort Hercules an. Der Entwickler und Hersteller von Unterhaltungs- und digitaler Musikhardware kombiniert dazu zwei seiner erfolgreichsten Geräte: den DJ Control MP3 DJing Mix-Controller und das Notebook PC eCAFE™ EC-900.

Werden Sie Ihr eigener DJ - mit dem eCAFE™ DJ Kit von Herkules ist das jetzt möglich. Das Kit besteht aus einem Turntable für MP3-Dateien und einem Sub-Notebook.

Leicht zu transportieren

Das eCAFE™ DJ Kit ermöglicht jederzeit Zugriff auf die erforderliche Ausrüstung, um eine Party mit Lieblingsplaylisten und durch Mixen von Sounds auf Trab zu bringen - auch an den abgefahrensten Orten. Das Mixingkit wiegt weniger als 3 kg und passt bequem in einen Rucksack auch für Lautsprecher bleibt da noch Platz. Verarbeitet werden Musikdateien in den Formaten MP3, WAV und WMA, die Verbindung erfolgt über USB 2.0.

Das dazugehörende Notebook verfügt über eine 60 GByte Festplatte (und zusätzlich 30 GB Online-Speicherplatz, kostenfrei für ein Jahr), einen 8,9 Zoll großen, extrahellen Bildschirm, eine umfangreiche Softwaresuite (mit Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Diashow-Applikation, Audio- und Videoplayern u.v.a.m.), hält bis zu 7 Stunden netzunabhängigkeit durch dank eines 6-zelligen Akkus. Mit integriert sind WiFi N Kommunikation und eine 1.3 MP Webcam mit eingebautem Mikrofon, gesteuert wird alles durch einen Intel® Atom N270 Prozessor.

Preise und Verfügbarkeit

Das eCAFE™ DJ Kit ist sofort in einer Linux Mandriva Version zum empfohlenen Verkaufspreis von 299€ inkl. MwSt. verfügbar. Die Windows® XP Version wird Ende März zu einem empfohlenen Verkaufspreis 349€ inkl. MwSt. erhältlich sein