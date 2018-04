Post und Ebay entwickeln Versandtaschen für CDs und DVDs

Ebay: Post verkauft CD-DVD-Versandtaschen für Ebay-Händler

CDs und DVDs gehören zu den Produkten, die am häufigsten auf Ebay gekauft und somit auch versendet werden. In Zusammenarbeit mit dem Online-Handelsunternehmen hat die Deutsche Post für diesen Zweck spezielle Versandtaschen entwickelt, gab Ebay am Dienstag bekannt.

© eBay Ebay Zentrale Logo

Die verstärkten Umschläge mit Ebay-Aufdruck sind in zwei Set-Varianten erhältlich: Das 5er-Set im Wert von 8,50 Euro (1,70 Euro pro Stück), sowie das 50er-Set im Wert von 77,50 Euro (1,55 Euro pro Stück). Die laut Ebay umweltfreundlichen Versandhüllen sind geeignet für CDs und DVDs bis 500 Gramm und einer Höhe von maximal 2 Zentimetern. Interessierte können die Produkte auf der Website der Post bestellen. Anzeige