"eat pray love" - erste Bilder und Trailer zum neuen Julia-Roberts-Film

Das Filmproduktions-Unternehmen Sony Pictures stellte den ersten Trailer sowie zahlreiche Szenenbilder zum neuen Julia-Roberts-Film "eat pray love" zur Verfügung. In den deutschen Kinos wird das authentische Liebesdrama erst am 23. September 2010 starten. Einen kleinen Vorgeschmack gibt es jedoch bereits jetzt bei magnus.de.

Die Oscar-Preisträgerin Julia Roberts spielt in dieser autobiografischen Rolle eine mutige Frau auf der Suche nach sich selbst. "eat pray love" basiert auf der wahren Geschichte von Elizabeth Gilbert und soll zeigen, dass es mehr als einen Weg gibt, sein Glück zu finden und dabei die Welt zu sehen. In weiteren Rollen spielen James Franco ("Milk", "Spider-Man"), Richard Jenkins ("Burn After Reading - Wer verbrennt sich hier die Finger?", "Operation: Kingdom"), Viola Davis ("State of Play - Stand der Dinge", "Glaubensfrage"), Billy Crudup ("Public Enemies", "Almost Famous - Fast berühmt") und Javier Bardem ("Vicky Cristina Barcelona", "No Country for Old Men") unter der Regie von Ryan Murphy ("Nip/Tuck - Schönheit hat ihren Preis", "Krass! Running with Scissors").

Kleiner Handlungsabriss zu "eat pray love"

Liz Gilbert (Julia Roberts) hatte alles, wovon eine Frau heutzutage träumt oder zumindest träumen sollte - einen Mann, ein Haus, eine erfolgreiche Karriere. Trotzdem fühlte sich Liz - wie viele andere Frauen auch - irgendwie verloren und ziellos. Als ihre Ehe geschieden wird, steht Liz plötzlich an einem Scheideweg: Sie beschließt, alles zu riskieren und ihr altes, wohlgeordnetes Leben hinter sich zu lassen, indem sie zu einer Reise rund um die Welt aufbricht, die zu einer Suche nach sich selbst wird. In Italien entdeckt sie die Kunst des Genießens und welch großes Vergnügen einem gutes Essen bereiten kann. In Indien lernt sie die Macht der Meditation kennen und in Bali erfährt sie, zu guter Letzt und völlig unerwartet, dass wahre Liebe inneren Frieden und Ausgeglichenheit beschert...