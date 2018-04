Drahtloser GPS-Logger: Holux M-241

Der mit 99 Euro recht preiswerte GPS Logger Holux M-241 zeichnet die Positionskoordinaten seines Besitzers in Echtzeit auf und legt bis zu 130.000 Wegpunkte in seinem internen Speicher ab.

Der Holux GPS Logger M-241 zeichnet die Positionskoordinaten seines Besitzers in Echtzeit auf und legt sie in seinem internen Speicher ab. Später lassen sich die Daten am PC auslesen und beispielsweise mit den Fotos aus einer digitalen Kamera abgleichen, um sie nachträglich mit Geoinformationen zu versehen ("Geotagging"). Geo-Anwendungen wie Google Earth oder locr GPS Photo können solche Informationen sogar direkt lesen und zum Beispiel Reisewege in Karten einzeichnen.

Der 39 Gramm leichte M-241 erfasst Längengrad, Breitengrad, Höhe und Uhrzeit und speichert bis zu 130.000 Wegpunkte mit diesen Informationen. Er arbeitet dabei wahlweise in Zeit- oder Bewegungsintervallen, merkt sich also zum Beispiel alle zehn Sekunden oder alle 50 Meter einen Standort. Der graue LC-Bildschirm mit 128 x 32 Pixel Auflösung zeigt auch während der Aufzeichnung die aktuelle Position (in Datenform) an, dazu die derzeitige Bewegungsgeschwindigkeit sowie Zeit und Datum. Statt eines internen Akkus verwendet Holux eine gewöhnliche AA-Batterie (AA-Akku ist auch verwendbar); ganze 12 Stunden soll der kleine Geo-Tracker laut Hersteller mit einer einzigen Alkaline-Zelle durchhalten.

Mit dem PC verbindet sich das Ortungsgerät wahlweise per USB oder Bluetooth-Nahfunk. Auch Handys greifen via Bluetooth darauf zu. Dann arbeitet es wie eine GPS-Maus: Bestehende Map-Tools holen sich einfach die GPS-Position vom Tracker und zeigen den Standort auf ihrer Karte im Handy-Display an. Der Preis des GPS-Loggers Holux M-241 liegt bei 99 Euro.

Info: www.holux-europe.eu