Domain-Namen: Wenn Länder ihre Endungen verkaufen

Die Domain-Endung .tv weist auf Fernsehseiten hin und .fm muss für Radio stehen. Auch wenn diese Erklärung logisch erscheint, stimmt sie nicht. Die Suffixe .tv und .fm haben ihren Ursprung nämlich im Pazifik. Domainnamenspezialist NetNames hat interessante Verwechslungen und ihre Ursprünge jetzt zusammengestellt und zeigt, welche kreativen Möglichkeiten sie Unternehmen für ihren Internetauftritt bieten.

Länderdomains auf Abwegen

Laut den Domainnamen-Management-Service NetNames entschloss sich 1999 das kleine Königreich Tuvalu im Pazifik, die eigene Länderdomain .tv kommerziell zu nutzen. Seitdem erfreut sich diese so genannte "Country Code Top Level Domain" (ccTLD), wie Länderdomains in Fachkreisen genannt werden, vor allem bei Fernsehsendern großer Beliebtheit. So haben beispielsweise NBC (www.nbc4.tv ), RTL (www.rtl.tv ) und SAT1 (www.sat1.tv) ihren Online-Auftritt mit dieser Endung versehen. Der Verkauf bringt dem kleinen Inselreich laut den Domain-Experten Einnahmen in Millionenhöhe.

Dieselbe Idee hatten laut Netnames auch die Föderierten Staaten von Mikronesien. Deren Domainname .fm bietet vor allem Radioanbietern interessante Möglichkeiten für die Darstellung im Web. So haben besonders Privatradiosender wie Radio Gong (www.gong.fm) diese Marketingchance genutzt.

Ähnliches gibt für die Endung .ag: Auch hier wird die spontane Assoziation mit der Aktiengesellschaft zur Vermarktung genutzt. Ursprünglich ist jedoch auch .ag eine ccTLD. Das karibische Inselreich Antigua und Barbuda hat sie zur Vermarktung frei gegeben. Das Gros der deutschen DAX-Unternehmen hat sich das Suffix gesichert, so die Beobachter von Netnames.

Die neue Länderdomain .me für Websites aus dem südosteuropäischen Montenegro ist laut Netnames ebenfalls sehr begehrt. Erst Ende Juli 2008 startete die offene Registrierung für die .me-Domain. Die .me-Domain wurde Montenegro nach dessen Unabhängigkeit im Juni 2006 zugewiesen. 622.000 Einwohner leben in Montenegro und nur wenige haben einen Internetanschluss. So wurden rund 50 Prozent aller Anträge von US-Amerikanern gestellt. Im Rahmen einer Auktion sollen besonders aussagekräftige Domains wie love.me, buy.me oder call.me gegen Höchstgebot versteigert werden.

"Die geschickte Nutzung von Assoziationen bei der Webadresse ist eine von vielen kreativen Marketingmöglichkeiten im Web. Aus unserer Erfahrung wird diese Möglichkeit jedoch von vielen Unternehmen und Unternehmern noch vernachlässigt. Sogar ein DJ könnte geschicktes Marketing betreiben und sich für seinen Onlineauftritt die Länderdomain von Dschibuti .dj sichern", spekuliert NetNames-Chef Bernd Beiser.

Neue Top Level Domains - neue Möglichkeiten

Im Juni 2008 beschloss die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ICANN, neue generische Top Level Domains zuzulassen. Damit soll es laut NetNames ab diesem Jahr für jeden möglich sein, eine beliebige eigene Domain zu beantragen. Beiser sieht große Chancen für Unternehmen: "Bislang ist .com als Kürzel für das Wort commercial die einzige wirklich kommerzielle Top Level Domain. Dies wird sich durch die Einführung der neuen generischen TLDs schnell ändern." Markeninhaber würden bald die Möglichkeit haben, sich ihren Brandnamen als Suffix zu sichern. Diese könnten sich so schon im Vorfeld vor einem möglichen Missbrauch und einem damit oftmals verbundenen kosten- und zeitaufwendigen Rechtsstreit schützen. "Vor allem aber bieten eigene Markensuffixe ein sehr großes Potential an umfassenden Marketingkampagnen und SEO-Strategien", freut sich Beiser.

Vom 21. bis 26. Juni 2009 findet das nächste ICANN Meeting in Sydney statt. Dort geht die Einführung der neuen generischen Top Level Domains in die nächste Runde.