"Doktor Schiwago": Filmklassiker in restaurierter Fassung auf Blu-ray und DVD

Der Filmvertrieb Warner Home Video Germany veröffentlicht 45 Jahre nach der Kino-Premiere den Filmklassiker "Doktor Schiwago" in einer restaurierten Version auf Blu-ray-Disc und DVD. Der Verkaufsstart ist für den 21. Mai 2010 angesetzt.

"Doctor Schiwago" war einst für zehn Oscars nominiert, darunter in den Kategorien "Bester Film" und "Beste Regie", und er konnte fünf der begehrten Preise gewinnen. Das Liebesdrama erscheint am 21. Mai 2010 in drei Versionen: auf Blu-ray mit einer sowie mit zwei Discs sowie als DVD Special Edition mit umfangreichen, neuen Specials auf zwei Scheiben.

Hintergrund und Handlungsabriss zu "Doktor Schiwago"

Der Film von 1965 geht zurück auf den Roman des russischen Schriftstellers Boris Pasternak. Regisseur David Lean arbeitete das Liebesmelodram zwischen den beiden Protagonisten Jura und Lena heraus, das von außerordentlicher Leidenschaft geprägt war. In einer bombastischen Bildsprache verstand er die Geschichte auf eine sehr persönliche und gefühlvolle Art vor der monumentalen historischen Kulisse der russisch-bolschewistischen Revolution darzustellen. Geprägt wird der Film auch von Maurice Jarres weltbekannter Filmmusik und Freddie Youngs eindrucksvollen Kamerabildern - damit setzte er in Bezug auf Bildsprache einen hohen Maßstab, der bis heute in dieser Form nur selten übertroffen wurde.

Omar Sharif spielt als namensgebender Titelheld den Arzt und Dichter Schiwago über den Zeitraum eines halben Jahrhunderts. Schiwago ist mit der Aristokratin Tonya (Geraldine Chaplin) verheiratet, gründet mit ihr eine Familie, liebt aber gleichzeitig die Krankenschwester Lara (Julie Christie), deren Leben durch eine Tragödie zerstört worden ist. Schiwago wird durch Krieg und Revolution immer wieder von den Frauen, die er liebt, getrennt und zerbricht an diesem inneren Konflikt. Denn er liebt Tonya aufrichtig - doch seine poetische Seele ist untrennbar mit Lara verbunden. Ebenso wie sein geliebtes Vaterland leidet Schiwagos Gemüt unter den schlimmen Folgen des Krieges, während er verzweifelt versucht, trotz aller erdrückenden Widrigkeiten seine Menschlichkeit zu bewahren.

Das Bonusmaterial der verschiedenen Disc-Versionen

Sowohl auf Blu-ray wie auch auf DVD liegt der Ton des Films unter anderem in Deutsch und Englisch in 5.1-Dolby-Digital-Qualität vor. Die Laufzeit des Filmes beträgt auf Blu-ray 200 Minuten und auf DVD 192 Minuten. Käufer der Einzeldisk-Blu-ray erhalten als Extra den Audiokommentar von Omar Sharif, Sandra Lean und Rod Steiger sowie eine neue Dokumentation unter dem Titel "Doktor Schiwago - Ein Jubiläum, Teil 1 und 2". Auf der zweiten Disc der Blu-rayAusführung befinden sich außerdem noch die Original-Dokumentation "Doctor Zhivago - The Making of a Russian Epic" sowie 11 weitere original-Dokus zum Thema. Die Special-Edition der DVD entspricht beim Bonusmaterial der 2-Disc-Version der Blu-ray.