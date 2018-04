Mit dem Dörr GPS Route Logger können zurückgelegte Wegstrecken aufgezeichnet und anschließend am PC mit Diensten wie Google Maps oder Google Earth als 3 D

Mit dem Dörr GPS Route Logger können zurückgelegte Wegstrecken aufgezeichnet und anschließend am PC mit Diensten wie Google Maps oder Google Earth als 3 D Grafik dargestellt werden. Verlauf, Zeitdauer und Höhenunterschiede der Route zeichnet der Route Logger auf. Die mitgelieferte Software ermöglicht es, später am PC unterwegs gemachte Digitalfotos in die Route zu integrieren.

Der Route Logger erkennt bis zu 65 Satelliten gleichzeitig, arbeitet mit einer Genauigkeit von 5 m und kann in seinem 2 MBFlsh-Speicher 256.000 Datenpunkte speichern. Das Datenpunktintervall kann auf Zeit oder Entfernung programmiert werden. Eine Batterieladung soll für mehr als 12 Stunden Dauerbetrieb reichen. Das 7,5 x 3 x 1,7 cm Gerät wiegt 35 g und kostet 70 Euro. www.doerrfoto.de