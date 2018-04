Bei zwei Sets und mehreren Blitzköpfen hat Dörr die Preise teils deutlich gesenkt. So kostet das Studio Kit 2 x DE 200 C statt 900 Euro nur noch 650 Euro. Das

Bei zwei Sets und mehreren Blitzköpfen hat Dörr die Preise teils deutlich gesenkt. So kostet das Studio Kit 2 x DE 200 C statt 900 Euro nur noch 650 Euro. Das Kit 200 C + 2x 300 C mit drei Blitzköpfen, Stativen und zwei Softboxen ist von 1000 Euro auf 900 Euro reduziert. Als Einsteigerset fungiert das Digi Studio Kit 130 mit zwei DS 130 Blitzgeräten samt Stativen, einer Softbox und einem Farbfilterset. Es kostet nun statt 380 Euro noch 330 Euro.

Ab Mitte des Monats soll zudem der neue Dörr-Katalog verfügbar sein.

www.doerr-foto.de