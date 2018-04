DivX: Eigenständige Technologie für HDTV-Content

DivX Plus HD von NEC für Blu-ray-Player und Set-Top-Boxen lizensiert

© Archiv DivX

Elektronik-Hersteller NEC hat den Codec DivX Plus HD lizenziert, um die Technik in seine Enhanced Multi-Media Architecture (EMMA) zu integrieren. Das meldete am Dienstag die Pressestelle des Codec-Spezialisten DivX. Die Chips sollen Blu-ray-Player und Set-Top-Boxen in die Lage versetzen, hochauflösende DivX-Plus-Videos wiederzugeben. Anzeige DivX Plus setzt auf eine Kompression mit H.264 für Video und AAC für Audio, zusammengefasst in einem Matroska-Kontainer (MKV). Entsprechende Videos können mit dem Codec DivX 7 erzeugt und mit Geräten abgespielt werden, die für DivX Plus HD zertifiziert sind. Darüber hinaus können auch Videos mit altem DivX-Codec mit einer Auflösung von bis zu 1080p wiedergegeben werden. NEC will die Technik in neue Generationen seiner hoch integrierten Chips der Serie "EMMA" integrieren, die bei Set-Top-Boxen, Blu-ray-Playern und digitale Fernsehern zum Einsatz kommen. Wann die Chips oder darauf basierende Geräte auf den Markt kommen sollen, verriet NEC bislang noch nicht.

© Archiv