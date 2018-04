Digitale SLR-Kameras: Alle wichtigen Firmware-Updates der Woche

Hersteller digitaler Kameras rüsten ihre Topmodelle häufiger mit Firmware-Modellen auf, die zusätzliche Funktionalität mitbringen. Wir nennen die wichtigsten Modelle und Features.

FinePix S2500HD/S1800/S1600 - Firmware v1.02

Für seine neuen Bridgekamera-Modelle FinePix S2500HD, S1800 und S1600 hat Fujifilm die Firmwareversion 1.02 veröffentlicht. Die Verbesserungen betreffen die Farbwiedergabe dunkler Bereiche bei Live-View und Movie sowie das Seitenverhältnis des Live-View-Bildes und des gespeicherten Bildes bei der Wiedergabe von HD-Movies, bei der S2500 auch über den HDMI-Anschluss.

Leica M9 - Firmware v1.116

Das Firmware-Update auf Version 1.116 für die M9 bringt eine ganze Reihe von Leistungsverbesserungen und Fehlerkorrekturen. So verspricht Leica schnelleres Zoomen in das letzte Bild, schnelleres Formatieren der Speicherkarte, bessere Monitordarstellung, erweiterte SD-Karten-Kompatibilität, die Korrektur des Magenta-Farbstich in der linken Bildhälfte mit Verbindung mit den M-Weitwinkelobjektiven 3,8/18 mm, 2,8/21 mm, 3,8/24 mm, 2,0/28 mm und 2,8/28 mm sowie eine neue, ISO-abhängige Vignettierungskorrektur. Detailliertere Informationen über weitere beseitigte Fehler und Speicherkarten-Kompatibilität gibt es bei Leica zusammen mit dem Download.

Ricoh GXR - Firmware v1.07

Für seine Modul-Kamera GXR und die beiden ersten Objektivmodule bringt Ricoh die Firmware-Version 1.07. Sie sorgt bei der Kamera dafür, dass die gewählte Schärfungsstufe korrekt in die EXIF-Daten geschrieben wird und es nicht mehr zu korrupten RAW-Aufnahmen bei langen Belichtungszeiten kommen kann. Auch die Belichtungsgenauigkeit mit Messwertspeicher soll verbessert werden. Für das A12-Modul 2,5/50 mm Macro bringt das Update die Wahlmöglichkeit zwischen QK-AF und FR-AF. Der neue Modus QK-AF fokussiert schneller, aber bei "eingefrorenem" LCD-Monitor-Bild. Der Weißabgleich im P-Modus soll ebenso verbessert werden wie Genauigkeit des Autofokus bei schnellem Durchdrücken des Auslösers. Für das S10-Modul 2,5-4,4/24-72 mm VC verspricht das Update höhere Autofokusgenauigkeit im Auto-Makro-Modus.

Ricoh CX3 - Firmware 1.06

Das Update zur CX3-Firmware behebt einen Fehler bei der Bildvorschau nach Datum sortiert, der beim Aufruf von Bilder ab Seite 2 zur Anzeige eines falschen Bildes führt.

Am Donnerstag hatte der Hersteller Canon seine erst am Dienstag veröffentlichte Firmware 2.0.3 für die Digitalkamera EOS 5D Mark II zurückgezogen - und eine neue Version bereit gestellt ([int:article,125364]wir berichteten[/int]).