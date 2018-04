Die Siedler: Aufstieg eines Königreichs

Ziel der Aufbau- und Wirtschaftssimulation 'Aufstieg eines Königreichs' ist es, eine lebendige mittelalterliche Stadt zu erschaffen.

Ziel der Aufbau- und Wirtschaftssimulation "Aufstieg eines Königreichs" ist es, eine lebendige mittelalterliche Stadt zu erschaffen. Da die Berufe der dort lebenden Siedler miteinander verbunden sind, floriert die Wirtschaft nur, wenn ein Rad ins andere greift: Unterschiedliche Rohstoffe müssen abgebaut und vielfältige Waren produziert werden.

Die wunderschön in Szene gesetzten Klimazonen und Jahreszeiten haben Einfluss auf den Spielverlauf: So frieren im rauen Norden zur Winterszeit schon mal die Seen zu, was das Fischen praktisch unmöglich macht. Karge Wüstenlandschaften im Süden machen dagegen die Viehzucht zur echten Herausforderung. Für jede Mission wählt sich der Spieler einen von bis zu sechs Rittern aus. Jeder dieser Helden hat besondere Fähigkeiten, die beim Besiedeln einer Karte hilfreich sind. Die Ritter erweitern auch das eigene Territorium. Der mühsame Ausbau mit neuen Wachtürmen entfällt damit. Auch die zeitraubende Herstellung einiger Zwischenprodukte wurde entfernt.

Fazit: Die Runderneuerung hat dem neuen Siedler-Spiel gut getan. "Aufstieg eines Königreichs" ist zugänglicher und in späteren Missionen dennoch erfreulich komplex.