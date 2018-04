Ganze zwei Jahre hat In Media am Nachfolger von "Diashow pro" gearbeitet. Jetzt verspricht man flottes Arbeiten und eine Diashow mit nur vier Arbeitsschritten.

Ganze zwei Jahre hat In Media am Nachfolger von "Diashow pro" gearbeitet. Jetzt verspricht man flottes Arbeiten und eine Diashow mit nur vier Arbeitsschritten. Die neue Version heißt Diashow XL und bietet nach der Bildauswahl die Fotonachbearbeitung an. Man kann die Verweildauer in der Show bestimmen und eine Beschreibung erfassen. Zudem bietet die Software Überblendeffekte und eine Textfunktion für Titel, Kapitelüberschriften oder Hinweise. Im zweiten Schritt fügt man Hintergrundmusik hinzu und legt im dritten Schritt das Ausgabeformat der Diashow fest. Dann kann man die Diashow erzeugen und starten. Diashow XL soll viele Zielformate bieten, auf CD brennen oder auf einen USB-Stick kopieren. Beim Einlegen spielt das Medium automatisch die Diashow ab. Wer einen HD-Fernseher besitzt, kann eine High-Definition-Show anlegen - als DivX- oder Xvid-Video in einer Auflösung bis hin zu 1080p. Zudem speichert die Software die fertige Show als Bildschirmschoner und fertigt Videos an, die sich in ein Online-Portal wie YouTube oder myVideo hochladen lassen. In Medias Diashow XL kostet 29 Euro. www.in-mediakg.de