Die Deutsche Gesellschaft für Photographie e.V. (DGPh) verleiht ihren Kulturpreis 2010 an den US-amerikanischen Fotografen Steven Shore. Mit Steven Shore wird einer der führenden Protagonisten der "New-Color-Photography" geehrt, dessen ikonisches Schaffen international gleich mehrere Fotografengenerationen entscheidend geprägt hat.

Die Verleihung findet am 11. September 2010 im NRW Forum für Kultur und Wirtschaft in Düsseldorf statt. Begleitend wird dort im Rahmen der Quadrienale 2010 die Ausstellung "Der rote Bulli - Stephen Shore und die Neue Düsseldorfer Fotografie" gezeigt.

Der Kulturpreis der DGPh wird seit 1959 verliehen. Mit ihm zeichnet die Gesellschaft Persönlichkeiten für bedeutende Leistungen im Bereich der Fotografie aus. Träger des Kulturpreises waren unter anderem Bernd und Hilla Becher, Henri Cartier-Bresson, Chargesheimer, David Hockney, Daido Moriyama, Irving Penn, Man Ray, Ed Ruscha, August Sander, Wolfgang Tillmans und Wim Wenders.

Bild oben: · Stephen Shore, Presidio, Texas, February 21, 1975 , courtesy of the artist and Sprüth Magers, Berlin/London

www.dgph.de/preise/kulturpreis www.nrw-forum.de/der_rote_bulli_stephen_shore_und_die_neue_duesseldorfer_fotografie