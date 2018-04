Die Deutsche Gesellschaft für Photographie (DGPh) verleiht ihren Kulturpreis 2009 an den 1968 in Remscheid geborenen Fotografen Wolfgang Tillmans. Zur

Die Deutsche Gesellschaft für Photographie (DGPh) verleiht ihren Kulturpreis 2009 an den 1968 in Remscheid geborenen Fotografen Wolfgang Tillmans. Zur Begründung wird angeführt, dass er als Fotograf in der internationalen Kunstwelt höchste Auszeichnungen erhalten hat für sein vielfältiges und stilbildendes fotografisches Oeuvre, das sich durch achtsame Beobachtung seiner Umwelt, ein bewusstes künstlerisches Spiel zwischen Perfektion und Imperfektion sowie konsequente und innovative Präsentationsformen auszeichnet. Die Preisverleihung erfolgt am 3. Oktober 2009 im Heidelberger Kunstverein im Rahmen des 3. Fotofestivals Mannheim_Ludwigshafen_Heidelberg. In den letzten Jahren waren Wolfgang Tillmans' Arbeiten in großen Museums-Einzelausstellungen zu sehen, unter anderem im PS1, New York, Museum of Contemporary Art, Chicago, Hammer Museum, Los Angeles, Hirshhorn Museum, Washington D.C und zuletzt im Hamburger Bahnhof in Berlin. Nach einer Gastprofessur an der Hochschule für bildende Kunst in Hamburg 1998 bis 99 ist Tillmans seit 2003 Professor für interdisziplinäre Kunst an der Städelschule in Frankfurt am Main. Tillmans lebt und arbeitet heute in Berlin und London, wo er zudem in einer eigenen Galerie Öffentlichkeit für aus seiner Sicht zu wenig beachtete Positionen anderer Künstler schafft.

Bild: Tillmans

www.dgph.de