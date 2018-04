Design- und Schmuckstück: Panasonic zeigt Kopfhörer mit Juwelen

Der Spezialist für Unterhaltungselektronik Panasonic hat am Dienstag eine neue Kopfhörer-Serie speziell für Frauen vorgestellt. Die In-Ear-Stöpsel HJF7 besitzen einen funkelnden Edelstein und kommen in sechs femininen Farben.

Der Spezialist für Unterhaltungselektronik Panasonic hat am Dienstag eine neue Kopfhörer-Serie speziell für Frauen vorgestellt. Die In-Ear-Stöpsel HJF7 besitzen einen funkelnden Edelstein und kommen in sechs femininen Farben.

Die Kombination aus Kopfhörer und Schmuckstück ist in Japan in den Farben Gelb, Pink, Braun, Weinrot, Blau und Grau erhältlich. Jeder einzelne, der ovalen Kopfhörer ist mit einem kleinen Edelstein dekoriert. Auch wenn es sich dabei nicht um einen Diamanten handeln dürfte, die Blicke andere ziehen Sie mit diesen Ohrstöpseln bestimmt auf sich. Im Kaufpreis enthalten ist ein Set von unterschiedlich großen Ohrstücken, in den Größen Medium, Klein und Extra-Klein. Ein besonders weiches Gummimaterial soll die Kopfhörer auch nach längeren Hörgenuss angenehm zu tragen machen. Im Inneren der kleinen Lautsprecher arbeitet laut Panasonic ein Neodymium-Magnet und eine neuentwickelte kompakte Ansteuerung zusammen.

Anzeige

Dank des verschiebbaren "Sliders" soll ein hoher Tragekomfort durch eine individuelle Anpassung der Kabellänge erreicht werden. Die Mini-Lautsprecher bringen ein Gewicht von 12 Gramm inklusive Kabel auf die Waage und geben Töne der Frequenzen 20 - 20.000 Hz wieder. Über die Verfügbarkeit und über den empfohlenen Verkaufpreis gab Panasonic bisher keine Informationen heraus.