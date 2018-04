Der Vorleser: Liebesdrama knackt die Zuschauermarke von 2 Millionen

Vergangenes Wochenende löste bereits der zweimillionste Besucher ein Ticket für "Der Vorleser", womit das Nachkriegsdrama um einen Jüngling und einer ehemaligen KZ-Aufseherin zu einem überraschenden Publikumserfolg mutiert.

Die bewegende Verfilmung von Bernhard Schlinks Weltbestseller "Der Vorleser" startete am 26. Februar in den Lichtspielhäusern und zählt nach 11 Wochen Kinolaufzeit in Deutschland genau 2.003.059 Zuschauer. Damit spielte er bislang rund 13,5 Millionen Euro ein. In Österreich konnten sich über 125.000 Kinogänger für die emotionale Liebesgeschichte begeistern, was nochmals knapp 900.000 Euro in die Kassen von "Senator Film Verleih" spült.Das von Stephen Daldrys ("The Hours", "Billy Elliot") verfilmte Drama glänzt mit einem beachtlichen Aufgebot an internationalen und nationalen Stars. Vor allem die mit Mut zur Hässlichkeit spielende Kate Winslet ("Titanic", "Wenn Träume fliegen lernen") und der junge David Kross ("Krabat", "Knallhart") heimsten sich gute Kritiken und diverse Auszeichnungen ein. Ergänzt wird das Hauptrollen-Duo durch prominente Darsteller wie Bruno Ganz, Lena Olin, Burghart Klaußner, Hannah Herzsprung, Karoline Herfurth, Matthias Habich, Alexandra Maria Lara. Die Kinokritik können Sie übrigens hier unter Der Vorleser nachlesen.