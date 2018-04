Denon bringt Universal-Blu-ray-Player DBP-4010UD auf den Markt

Der Hifi-Spezialist Denon hat einen neuen Universa-Blu-ray-Player im Programm. Wie das Unternehmen am Dienstag mitgeteilt hat, soll der DBP-4010UD in den Disziplinen Bild und Ton überzeugen.

Der Player soll nicht nur Blu-ray-Discs und DVDs in optimaler Qualität abspielen sondern auch die Audio-Träger Super Audio CD, DVD-Audio Discs und CDs. Damit die Wiedergabe den Kundenansprüchen gerecht wird, verspricht das Unternehmen eine vibrationshemmende Konstruktion aus der eigenen Entwicklungsabteilung. So genannte Jitter - Fehler, die bei der Wandlung vom Analog- zum Digitalsignal auftreten können - soll das Gerät auf ein Minimum reduzieren. Eine Bildkorrektur ist für eine natürliche und rauscharme Bildwiedergabe verantwortlich. Firmware-Updates können Besitzer über einen eingebauten LAN-Anschluss auf den Player übetragen. Ebenfalls an Bord ist eine Web Control-Unterstützung die einen Zugang zu erweiterten Inahlten per BD-Live gewährleisten. Damit ist eine Funktion gemeint, bei denen Blu-ray-Filme zusätzliche Inhalte im Internet bereit halten.

Der DBP-4010UD unterstützt die Formate DivX, JPEG, MP3, WMA, AAC und WAV und kann diese Dateien von DVDs oder SD (SDHC)-Karten einlesen. Das Gerät ist ab Ende November in den Farben schwarz oder Premium-Silber erhältlich und wandert für knapp 2.000 Euro über den Ladentisch. Wer direkt beim autorisierten Denon-Händler kauft, erhält eine Mitgliedschaft im Denon Owners Club und damit eine Garantieverlängerung von zwei auf drei Jahre ab Kaufdatum.