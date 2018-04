Denon bringt Blu-ray-Player für Preisbewusste - DBP-1610

Der Audio-Spezialist Denon hat sein Blu-ray-Sortiment um das Einstiegsgerät DBP-1610 erweitert. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, sollen Filmfreunde damit einen Einstieg in die Blu-ray-Welt auf hohem Niveau finden.

Das Gerät unterstützt Dolby-Tonformate und kann Filme im DivX HD-Format abspielen. Zudem soll der Player keine Probleme bei der Wiedergabe von Videos haben, die den bei HD-Camcordern zum Einsatz kommenden AVCHD-Codec nutzen. Über einen eingebauten LAN-Anschluss sollen Besitzer zukünftige Firmware-Updates einspielen können und Zugriff auf erweiterte Inahlte per BD-Live erhalten. Bei letzteren handelt es sich um Inhalte, die via einer Blu-ray-Scheibe aus dem Internet nachgeladen werden.

Durch den Einsatz eines Digital/Analog-Wandlers, der normalerweise nur in reinen CD-Playern vorkommt, kann der DBP-1610 auch herkömmliche CDs "in tadelloser Qualität" abspielen, so das Unternehmen. Ebenso gut beherrscht er das "aufpolieren" von herkömmlichen DVDs, die auf angeschlossenen LCD- oder Plasma-Bildschirmen angesehen werden sollen. Dank der Unterstützung des Full-HD-Formats 1080p/24 und der einer Farbverbesserungs-Funktion sollen Blu-rays originalgetreu auf dem Bildschirm erscheinen. Das Gerät soll ab Oktober für knapp 500 Euro über den Ladentisch gehen und so noch rechtzeitig seinen Weg unter den Weihnachtsbaum finden.