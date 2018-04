"Toy Story 3" kommt mit Vorfilm "Day & Night" in die Kinos

"Day & Night": Neuer Kurzfilm von Disney/Pixars kommt mit "Toy Story 3"

Wie das Filmstudio Walt Disney am Freitag bekannt gab, kommt der 3D-Film "Toy Story 3" von den Animationsfilm-Produzenten Pixar zusammen mit dem Kurzfilm "Day & Night" vom gleichen Produktions-Team in die Kinos. Bei Pixar gehört es quasi zur guten Tradition, dass vor jedem abendfüllenden Kinofilm ein so genannter Shortie mit auf die Leinwand kommt. Beim letzten Pixar-Blockbuster "Oben" aus dem Jahre 2009 durften sich die Filmfans auf einen Kurzfilm mit dem Titel "Teilweise wolkig" freuen. "Toy Story 3" in 3D und "Day & Night" kommen am 29. Juli 2010 in die deutschen Lichtspielhäuser.

© Archiv Pixar-Kurzfilm "Day & Night"

Wie das Filmstudio Walt Disney am Freitag bekannt gab, kommt der 3D-Film "Toy Story 3" von den Animationsfilm-Produzenten Pixar zusammen mit dem Kurzfilm "Day & Night" vom gleichen Produktions-Team in die Kinos. Bei Pixar gehört es quasi zur guten Tradition, dass vor jedem abendfüllenden Kinofilm ein so genannter Shortie mit auf die Leinwand kommt. Beim letzten Pixar-Blockbuster "Oben" aus dem Jahre 2009 durften sich die Filmfans auf einen Kurzfilm mit dem Titel "Teilweise wolkig" freuen. "Toy Story 3" in 3D und "Day & Night" kommen am 29. Juli 2010 in die deutschen Lichtspielhäuser. Anzeige Kleiner Handlungsabriss zu "Day & Night" Als Sonnenschein Day zum ersten Mal auf den finsteren Fremden Night trifft, fliegen die Fetzen! Day und Night sind verunsichert und beäugen sich argwöhnisch. Prompt haben sie einander auf dem falschen Fuß erwischt. Doch als sie sich besser kennen lernen und die einzigartigen Qualitäten des jeweils anderen erkennen, stellen sie fest, dass sie lediglich einen unterschiedlichen Ausblick auf ein und dieselbe Welt haben. Ihre Freundschaft eröffnet Day und Night eine ganz neue Perspektive... Nachdem in dem Kurzfilm "Teilweise wolkig", der letztes Jahr vor dem Kinohit "Oben" lief, hinreichend die Frage geklärt wurde, wer die Babys eigentlich bringt, stellen uns die Pixar-Kreativen aus Emeryville nun vor die schwierige Frage: "Was passiert wohl, wenn Tag und Nacht aufeinandertreffen?" - Pixar und Walt Disney versprechen den Kinogängern eine einleuchtende Antwort!

© Archiv Pixar-Kurzfilm "Day & Night"