Die oft gut informierte Internetseite 4/3rumors will aus "vertrauenswürdiger" Quelle erfahren haben, dass Fuji ein Kameragehäuse mit Micro-FourThirds-EXR-Sensor bringen wird. Die offizielle Bestätigung von Fujis Micro-FourThirds-Engagement soll ein paar Wochen vor der Vorstellung Kamera auf der PMA Ende Januar 2010 erfolgen. Weiter heißt es aus der gleichen Quelle, dass der vorläufige Name Micro S10EXR (MS10) lautet und einen M4/3-EXR-Sensor mit 12 Megapixel haben soll. Die Fuji-Eigenentwicklung soll in der Größe ähnlich wie Olympus Pen E-P1 und Panasonic Lumix GF1 ausfallen, Sensor-Bildstabilisierung und einen elektronischen Sucher haben.