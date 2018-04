Mit dem Ibis4-14000 hat Sensor-Spezialist Cypress Semiconductor aus dem kalifornischen San Jose einen neuen 14-Megapixel-CMOS-Sensor im Format 24x36 mm2

Mit dem Ibis4-14000 hat Sensor-Spezialist Cypress Semiconductor aus dem kalifornischen San Jose einen neuen 14-Megapixel-CMOS-Sensor im Format 24x36 mm2 entwickelt. Seine Auflösung beträgt 3048 x 4560 Pixel bei einem Pixelabstand von 8µm. Die Bildauslesung erfolgt zeilenweise im sogenannten "Rolling Shutter"-Modus. Eine Taktrate von 15MHz erlaubt Serien von 3 B/s bei voller Auflösung. Cypress bietet diesen Sensor Kameraherstellern in einer monochromen und einer RGB (Bayer-Pattern)-Version an. Er wird in einigen Internetforen gerüchteweise mit Pentax in Verbindung gebracht. Eine Vollformat-Pentax ist aber sehr unrealistisch, da so eine Kamera nur mit einer entsprechenden Objektivpalette sinnvoll wäre, die Pentax aber derzeit nicht bieten kann. Foto & Grafik: Cypress http://www.cypress.com/?rID=13547