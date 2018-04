Gleich elf Modelle bietet Cullmann bei der neuen Stativserie Magnesit, wobei mit dem Magnesit 550 und 580C zwei Einbeinstative mit an Board sind. Das C steht

Gleich elf Modelle bietet Cullmann bei der neuen Stativserie Magnesit, wobei mit dem Magnesit 550 und 580C zwei Einbeinstative mit an Board sind. Das C steht bei Cullmann immer für Beine aus Carbon, so wie bei den Modellen 532C, 528C und 532C, die für Gewichte von 6 bis 8 Kilo ausgelegt sind und Arbeitshöhen von 150 bis 182 cm erreichen. Das Packmaß ist beim 525C mit 51 cm am kleinsten. Sein Gewicht von 1,6 Kilo unterbietet jedoch das Magnesit 518 mit Aluminiumbeinen um 300 Gramm. Es ist allerdings für weniger Gewicht ausgelegt (4 Kilo) und lässt sich nur auf 62 cm zusammenschieben. Es wird aber wie die Modelle Magnesit 522 und 525 M mit Dreiwegekopf geliefert.

Besonderheit bei allen Stativen ist die justierbare Bein-Klemmung, die so auch über lange Zeit für sicheren Halt sorgen kann. Die Preise für die Aluminium-Modelle liegen zwischen 90 bis 140 Euro. Die Carbonmodelle beginnen bei 130 Euro und gehen bis 350 Euro. Die beiden Einbeinstative kosten 50 Euro beziehungsweise 130 Euro als Carbonvariante. Lieferbar sind die Stative ab Ende Mai.

www.cullmann-foto.de