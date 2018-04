Ein Spezial-Stativ das besonders viel Spaß machen soll bietet Cullmann mit dem 2-fach ausziehbaren Handstativ aus Aluminium. Das Stativ kann auf eine maximale

Ein Spezial-Stativ das besonders viel Spaß machen soll bietet Cullmann mit dem 2-fach ausziehbaren Handstativ aus Aluminium. Das Stativ kann auf eine maximale Länge von 100 cm ausgezogen werden, so dass man Fotos über Köpfe hinweg und originelle Selbstportraits schießen kann. Das Handstativ ist am Griff mit Schaumstoff ummantelt und mit einer Handschlaufe versehen. Durch ein kleines Kugelgelenk kann die Position der Kamera in alle Richtungen eingestellt werden. Das Fun-Stativ trägt bei einem Eigengewicht von 210 g ein Kilo Last. Somit ist es vor allem für Kompakt-Kameras und leichte Bridge-Kameras geeignet. Das Cullmann Handstativ ist ab Mitte August für 17 Euro im Handel erhältlich. www.cullmann-foto.de