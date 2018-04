Coole Camcorder und superflache Flats von JVC

Der japanische Hersteller JVC will mit einer neuen Camcorder-Serie namens Everio und zahlreichen neuen LCD-TV-Modellen der Finanz- und Wirtschaftskrise trotzen. In Prag präsentierte das Unternehmen vergangene Woche das Line-Up für 2009 der europäischen Fachpresse.

Eines der vorgestellten Highlights war ein 32-Zoll-LCD-Fernseher, der nur sieben Millimeter dick ist und gerade einmal federleichte fünf Kilo auf die Waage bringt. Bei den weiteren LCD-Linien setzt JVC insbesondere auf verbesserte Anwendungen: energiesparend und unter anderem mit verbesserter Audiotechnik und mit einer neuen HDMI-CEC-Technologie ausgestattet, die das simple Ansteuern weitere Geräte mit nur einem Tastendruck ermöglicht. Einige Flat-TVs sind künftig sogar (fast) mühelos durch Klatschen bedienbar. Und nicht zuletzt steht, wie bei diversen anderen Marken, auch bei JVC das Thema 3-D für 2009 auf der Agenda. Zwar gibt es noch keinen Starttermin für das dreidimensionale Home Entertainment. Aber die Prototypen, die in Prag vorgestellt wurden, lassen schon Vorfreude aufkommen.

Für Videofilmer hat JVC derweil farbenfrohe Camcorder-Modelle mit vielen innovativen Funktionen und verbesserter Qualität entwickelt. Vielfältig ist allein schon die Auswahl an Speichermedien:

Zu den neuen Everio Modellen gehören HDD-Camcorder, Speicherkarten-Camcorder und erstmalig auch Dual-Memory-Card Camcorder, die über zwei Kartensteckplätze verfügen. Neben den Standard- und High-Definition Dual Speicherkarten-Camcordern bietet JVC auch ein Modell an, das die Aufzeichnung auf einer SD-Speicherkarte und einem internen Flash-Speicher ermöglicht.

Nicht ohne Pfiff ist auch die Funktion, mit nur einem Tastendruck und ein paar Mausklicks die gedrehten Videos flugs auf das Videoportal YouTube hochladen zu können. Mit der so genannten "One Touch"-Exportfunktion lassen sich die Videos außerdem ins iTunes-Portal von Apple einbinden und können so auch auf dem iPod und iPhone betrachtet werden.