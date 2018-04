Speicherkarten werden immer günstiger. Abhängig des Kartentyps, der Größe und der Schnelligkeit zahlt man aktuell 2 bis 5 Euro pro GB. Da bietet es sich an, die

Speicherkarten werden immer günstiger. Abhängig des Kartentyps, der Größe und der Schnelligkeit zahlt man aktuell 2 bis 5 Euro pro GB. Da bietet es sich an, die Speicherkarten auch als Dauerspeicher für Fotos oder auch MP3-Musikdateien zu verwenden und für den nächsten Urlaub dann neue Karten zu kaufen. Die Frage "Was ist auf der Karte?" lässt sich jetzt mit Hilfe von beschriftbaren SD-Karten-Etiketten beantworten. Conrad bietet ein Pack mit 48 selbstklebenden, 20 x 25 mm großen Etiketten für SD-MMC-Karten für 3,95 Euro an.www.conrad.de