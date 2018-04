Trivid aus Tübingen hat seinen kostenfreien Internetservice aufpoliert und verspricht nun mehr Individualität beim generieren von Filmen aus hochgeladenen

Trivid aus Tübingen hat seinen kostenfreien Internetservice aufpoliert und verspricht nun mehr Individualität beim generieren von Filmen aus hochgeladenen Bildern. Weiterhin verwandeln automatisierte, auf Musik abgestimmte Effekt- und Animations-Vorlagen Bilder in ein Musikvideo. Dieses kann noch mit Text und weiteren Layer-Effekten versehen werden. Vor allem die Anzahl der Musikvorlagen ist deutlich gestiegen. Der neue Clipgenerator NOW! bietet den Nutzern bekannte Hits von ABBA über Michael Jackson bis hin zu Coldplay, den Backstreet Boys, Britney Spears, P!nk oder Lady Gaga. Zudem soll das Angebot permanent erweitert werden. Umfangreiche Verträge mit Musiklabels sowie Verwertungsgesellschaften wie der GEMA oder SACEM sollen dabei die Legalität der synchronisierten Musikvideos in Verbindung mit privaten Nutzerinhalten gewährleisten. Trivid hat ein Patent auf die sogenannte Cliptemplate-Technologie angemeldet und arbeitet im Hintergrund mit der Flash-Technologie von Adobe. Mit dem Clipgenerator soll zeitintensives Video-Rendering entfallen. Das Musikvideo kann nach der Erstellung als multimediale Grußkarte an Freunde und Bekannte versendet oder direkt in Social Communities geladen werden. www.clipgenerator.com