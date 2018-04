CleverPrint 2010 soll dabei helfen, die wohl teuerste Flüssigkeit der Welt so sparsam wie möglich einzusetzen - Druckertinte. Die neue Version druckt nun auch

CleverPrint 2010 soll dabei helfen, die wohl teuerste Flüssigkeit der Welt so sparsam wie möglich einzusetzen - Druckertinte. Die neue Version druckt nun auch Booklets aus und entfernt Werbebanner aus Web-Ausdrucken.CleverPrint soll ein Fehldruck-Vermeider sein und klinkt sich zwischen Software und Drucker ein. Das Programm kann mehrere Seiten verkleinert auf ein einzelnes Blatt Papier drucken und überflüssige Seiten aus einem Druckauftrag entfernen. Die Druckvorschau soll dazu helfen unnötigen Ausdruck zu vermeiden. Die Software kann außerdem Wasserzeichen und Briefköpfe nachträglich in jeden Ausdruck einfügen oder aber den Druck ganz vermeiden: Stattdessen wird die Ausgabe in eine JPG-, PNG- oder PDF-Datei umgeleitet. Die Vollversion kostet in der Pro-Version 40 Euro. Die Testversion erlaubt es, das Programm 30 Tage lang als Pro-Version auf dem eigenen Rechner zu verwenden. Anschließend verwandelt sich das Programm in eine Free-Version, in der einige Funktionen gesperrt sind - darunter der Ausdruck mehrerer Seiten auf ein Platt Papier, die Verwendung eigener Briefköpfe und das Anlegen von Booklets.www.abelssoft.de