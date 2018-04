Cinema HD 2.0 soll Mini-Videos auf Blockbuster-Größe skalieren

Die Bildbearbeitungs-Schmiede Engelmann Media will mit "Cinema HD 2.0" Videos aller Art gezielt und ohne teure Hardware vergrößern. Technisch soll das mit einer sogenannten UID-Technik funktionieren, versprach das Unternehmen am Mittwoch.

Das "Object Detection Upscaling" soll in der Lage sein, die bei der Vergrößerung der Auflösung entstehenden Skalierungsfehler und -artefakte zu umgehen bzw. zu kaschieren. Die ODU-Technik soll dabei besser mit diesen Problemen zurecht kommen als bekannte Verfahren von Spline bis Lanczos. Als zweite Technik setzt Engelmann Media auf "Non linear stretching". Dabei geht es darum, eigentlich im Bild fehlende Randinformationen intelligent zu errechnen. Auf diese Weise könne ein gewünschtes Format so weit adaptiert werden, dass eventuelle schwarze Ränder einfach wegfallen. Vorhandene schwarze Balken ließen sich damit auch automatisch wegschneiden.

Über Profile können Anwender die Auflösung regeln sowie Bildqualität und Bit- oder Frameraten. Erfahrene Anwender sollen die Vorgaben nach Belieben anpassen können. CinemaHD 2.0 erzeugt alle gängigen Auflösungen von 320x240 über 640x480, PAL und NTSC bis hin zu 720p, HD Ready und FullHD.

Testversion herunterladbar

Wer sich von der Upscaling-Qualität überzeugen will, benötigt einen PC mit Windows XP, Vista oder Windows 7. Die Vollversion kostet knapp 40 Euro. Eine kostenlose Demo (18,6 MByte) steht auf der Homepage von Engelmann Media zum Download bereit. Sie lässt sich sieben Tage lang testen. Nach einer Online-Registrierung kann der Testrahmen noch einmal um 14 Tage verlängert werden. "Cinema HD 2.0" kann Video-DVDs mit einem Kopierschutz nicht konvertieren.