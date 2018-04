Einen stabilen deutschen Markt für Consumer Electronics-Produkte (CE) verzeichnet die CEMIX-Bilanz 2009. In dem insgesamt 24,325 Milliarden Euro großen Markt

Einen stabilen deutschen Markt für Consumer Electronics-Produkte (CE) verzeichnet die CEMIX-Bilanz 2009. In dem insgesamt 24,325 Milliarden Euro großen Markt wuchsen Unterhaltungselektronik und IT, während die Telekommunikation ein Minus verzeichnet. Traditionell stark zeigte sich dabei die klassische Unterhaltungselektronik mit einem Umsatzanteil von 60 Prozent am Gesamtmarkt.

Mit 8,5 Millionen (- 8,8 %) verkauften digitalen Kameras und 1,737 Milliarden Euro (-8,2 %) blieb dieses Produktsegment laut CEMIX weiter auf einem hohen Absatzniveau. Darunter sind 900.000 (+ 2,3 %) hochwertige digitale Spiegelreflexkameras. Zulegen konnte Fotozubehör um 34 % bei den Stückzahlen und mit 486 Millionen Euro um 15,7 % im Wert.

Die Marktzahlen der CE-Branche werden von den Marktforschern der gfu-Gesellschafter und der Mitgliedsfirmen des Fachverbands Consumer Electronics des ZVEI sowie der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) gemeinsam einheitlich für alle Marktteilnehmer in Form des offiziellen Consumer Electronics Markt Index CEMIX erhoben und in Kooperation mit dem Bundesverband Technik des Einzelhandels (BVT) für jedes Quartal veröffentlicht. www.gfu.de