CeBIT 2010: Thermaltake Challenger - Spieletastatur mit integriertem Lüfter

Der taiwanesische Kühlerspezialist Thermaltake hat auf der CeBIT-Messe die ersten Produkte seines neuen Labels "eSports" vorgestellt. Darunter eine Maus und zwei Tastaturen mit integrierten Kühlern.

Die Gaming-Maus "Black" scheint dabei "nur" einer der üblichen Highend-Spielemäuse mit jeder Menge Ausstattung zu werden. Noch interessanter klingen die beiden Tastaturen "Challenger" und "Challenger Pro", da Thermaltake hier auch Expertise von seinem Kerngeschäft einbringen kann. Beide Keyboards bieten zwei Steckplätze für einen mitgelieferten Lüfter, der wahlweise der linken oder rechten Hälfte frische Luft zufächelt. So sollen die Hände beim Spielen schön kühl bleiben. Obwohl der nur drei Zentimeter große Lüfter satte 6.000 Umdrehungen pro Minute erreicht, soll er mit maximal 21,7 Dezibel recht leise bleiben. Davon abgesehen bietet die Pro-Version noch ein mehr an Ausstattung. Etwa zehn Sondertasten an den beiden Seitenrändern. Oder eine komplette LED-Hinterleuchtung und einen zusätzlichen zweiten USB-Anschluss.

Zur Markteinführung und den Preisen gab Thermaltake noch nichts bekannt. In den USA soll die Pro-Version rund 70 US-Dollar kosten.