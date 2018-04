CeBIT 2009: Reise-Guides von Merian Scout für TomTom, Garmin sowie Apples iPhone und iTouch

Der Navi-Nobelhersteller und Reiseführer-Spezialist Merian Scout bietet seine multimedialen Stadtpläne künftig auch für Navigationssysteme hardwarefremder Hersteller an. Den Anfang machen Geräte von TomTom, Garmin und Apple.

Bislang musste man bis zu 800 Euro hinlegen, um in den Genuss der multimedialen Städte- und Reiseführer von Merian Scout zu kommen, dies war nämlich der Preis für ein Merian-Navi aus der Premium-Reihe. Wie nun Merian am Montag Vormittag auf einer Pressekonferenz der CeBIT mitteilte, werde man von nun an mit der Reiseführer-Software versuchen, weitere Kunden aus den Lagern der Mitbewerber zu gewinnen. Zunächst ist die Merian-Software für die Geräte TomTom One, XL, GO, Rider sowie PDAs mit der Software TomTom Navigtor 5 verfügbar. Außerdem können Garmin-Systeme des Typs nüvi und zümo sowie die Apple-Geräte iPhone und iTouch mit den exklusiven Merian-Scout-Inhalten versehen werden.

Zur Verfügung stehen zunächst etwa 50 verschieden Stadt- und Reiseführer aus Deutschland und ganz Europa (etwa Berlin, München und Umgebung, Wien, Gardasee, Ruhrgebiet uvm.), ab Sommer 2009 soll das Kontingent auf rund 75 verschieden Titel aufgestockt werden. Des Weiteren sollen Merian.Scout-Titel und Navi-Systeme von nun an auch über Amazon.de oder Media-Markt vertrieben werden. Der Preis eines Reiseführers für ein Garmin- oder TomTom-System liegt bei 19,99 Euro, eine Download-Version für Apple beginnt bei 4,99 Euro.

Und damit künftig die hauseigene Software nicht nur auf Fremdprodukten zum Zuge kommt, senkt Merian Scout die Preise für seine Premium-Reihe von 800 Euro auf circa 500 Euro. Für den immer noch recht üppigen Preis bekommt der Kunde ein Gerät mit leistungsstarkem Akku und intelligenter Stromspar-Systematik, damit der elektronische Reisführer nicht bereits ab der dritten Sehenswürdigkeit seinen Dienst einstellt. Merian verspricht eine Akkulaufzeit von etwa 5 bis 6 Stunden.