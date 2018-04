Mit der Exilim Hi-Zoom EX-H10 stellt Casio eine kompakte 12-Megapixel-Kamera mit 10x-Zoom 24-240mm und Casio-typischen Highspeed-Funktionen vor. Eine

Mit der Exilim Hi-Zoom EX-H10 stellt Casio eine kompakte 12-Megapixel-Kamera mit 10x-Zoom 24-240mm und Casio-typischen Highspeed-Funktionen vor. Eine Akkuladung soll für maximal 1000 Fotos reichen. Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen gehören 76 mm/3"-LCD-Monitor und CCD-Shift-Bildstabilisator. Neu ist ein in "Klare Landschaft" und "Dunstreduzierung" differenzierter "Landschafts"-Modus. Die "Dynamic Photo"-Funktion von Casio, die zusammengesetzte bewegte Bilder erstellt, kann jetzt die Größe eines aus mehreren Bildern ausgeschnittenen bewegenden Motivs, das in ein anderes Foto für den Hintergrund eingefügt wird, entsprechend anpassen. Anschließend kann das dynamische Foto bereits in der Kamera um bewegte Grafiken wie Herzen oder Blumen ergänzt und in eine Motion-JPEG-Videodatei umgewandelt werden. HD-Videoaufnahmen sind mit 1280 x 720 Pixel möglich.

Die Casio Exilim EX-H10 soll ab Mitte Juli für 330 Euro erhältlich sein.

