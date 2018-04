Diese Sensoren zeichnen sich durch eine höhere Lichtausbeute und versprechen verbessertes Rauschverhalten und schnelle Auslesezeiten.

Casio hat in Japan mit den Modellen Exilim EX-FH 25 und EX-FC150 zwei Kameras mit neuartigen BSI-CMOS-Sensoren angekündigt. Diese Sensoren zeichnen sich aus. durch eine höhere Lichtausbeute und versprechen verbessertes Rauschverhalten und schnelle Auslesezeiten. Casio nutzt die Fähigkeiten des Sensors mit Empfindlichkeiten von ISO 100-3200 in den neuen Kameras unter anderem, um in einem "Nacht"- und einem "Sonnen"-Aufnahmemodus mehrere Aufnahmen zu einem Bild mit guter Durchzeichnung von Lichtern und Schatten zusammenzurechnen. Ansonsten sind die neuen Modelle mit Bildstabilisator, schnellen Serienbildern bis 40 B/s und Videos mit 1000 B/s weitgehend unverändert gegenüber ihren Vorgängern Modelle EX-FH20 und EX-FH100.

Download: Tabelle

Japan-Info: www.casio.co.jp/release/2009/ex_fh25_fc150.html www.exilim.de