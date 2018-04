In einem chinesischen Internetforum sind Informationen aufgetaucht, die auf eine neue Canon-SLR mit der Bezeichnung 7D deuten. Die gezeigten Abbildungen und

In einem chinesischen Internetforum sind Informationen aufgetaucht, die auf eine neue Canon-SLR mit der Bezeichnung 7D deuten. Die gezeigten Abbildungen und machen einen realistischen Eindruck. Zu sehen sind eine EOS 7D und zwei neue bildstabilisierte Zoom-Objektive EF-S 3,5-5,6/18-85 mm IS und 3,5-5,6/18-135 mm IS. Die Kamera soll trotz der einstelligen Typenbezeichnung anders als die EOS 5D nicht mit Vollformat-Sensor bestückt sein.

Ausgewiesen werden zur EOS 7D folgende technische Daten: · 18-Megapixel-CMOS-Sensor im APS_C-Format mit Staubschutzsystem · Dual Digic 4-Bildprozessor · Bildserien mit maximal 8 B/s (94 JPEG, 15 RAW) · Neuer, zentraler 8-Richtungs-Doppelkreuz-AF-Sensor, insgesamt 19 Kreuzsensoren · 3,0-Zoll-LCD-Monitor mit 306.666 RGB-Pixeln, 160° Betrachtungswinkel · Live-View und Autofokus mit Gesichtserkennung · 100%-Prismensucher mit Vergrößerung 1,0x und digitaler "Waaserwaage" · Neuartiges iFCL-Belichtungsmesssystem mit 63 Feldern für Kontrast und Farben · ISO 100-6400, auf 12800 erweiterbar · Picture Styles · Verschluss-Lebensdauer ca. 150.000 Auslösungen · Full-HD-Movie, Anschluss für externes Mikrofon, HDMI-Ausgang · Neue Taste für HD-Video-Funktion · Korrektur der Objektivvignettierung · Interner Blitz mit 24-mm-Weitwinkel-Ausleuchtung, kabellose EOS E-TTL II-Steuerung für externe Systemblitze · Die offizielle Präsentation der Canon-EOS-Neuheiten ist mit den Start der IFA am 3./4.9. in Berlin zu erwarten. http://bbs.fengniao.com/forum/1358632.html (nicht mehr erreichbar)

