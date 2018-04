Canon setzt beim mobilen Fotodrucker Selphy ES40 auf intuitive Bedienung via Sprachsteuerung, die bei der Bildauswahl und den Druckeinstellungen hilft. Wenn

Canon setzt beim mobilen Fotodrucker Selphy ES40 auf intuitive Bedienung via Sprachsteuerung, die bei der Bildauswahl und den Druckeinstellungen hilft. Wenn Papier oder Druckmedien ausgehen, meldet der Selphy ES40 dies ebenfalls über Sprachausgabe. Er hat ein 3,5 Zoll großes LC-Display mit 76.667 RGB-Pixeln und kann auf Wunsch nicht nur über Sprachbefehle, sondern auch via Scroll-Rad und Tasten bedient werden. Canon gibt für den Selphy ES40 eine vergleichsweise kurze Startzeit von acht Sekunden an und verspricht hohes Drucktempo. Dank der neuen Hautton-Optimierung soll der Thermosublimationsdrucker Portraits besonders gut bis zu Postkartengröße (148 x 100 mm) drucken. Der "Creative Print"-Modus enthält zwölf Druckvorlagen zur Kalender-Gestaltung und sechs Layoutvorlagen für Bilder. Kontakt mit der Kamera nimmt der Drucker via USB beziehungsweise PictBridge auf. Vom Rechner wird er über USB angesprochen. Auf der Oberseite befinden sich Steckplätze für die gängigen Speicherkartentypen.

Der Selphy ES40 ist ab Oktober 2009 zum Preis von 190 Euro im Fachhandel erhältlich. Das Verbrauchsmaterial für den Selphy ES40 kommt in All-in-one-Kassetten mit einer abgestimmten Menge Farbband und Papier. www.canon.de