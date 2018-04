Canon Powershot A495 und Powershot A490 mit 10 Megapixel und 3,0-5,8/37-122mm-Zoom treten die Nachfolge der A480 an. 13 Automatik-Einstellungen erleichtern bei

Canon Powershot A495 und Powershot A490 mit 10 Megapixel und 3,0-5,8/37-122mm-Zoom treten die Nachfolge der A480 an. 13 Automatik-Einstellungen erleichtern bei der silberfarbenen A490 mit 5-Punkt-AF für 110 Euro das Fotografieren, bei der auch in Blau oder Rot erhältlichen A495 mit 9-Punkt AF für 140 Euro stehen 18 Automatik-Modi, zusätzliche Kreativfunktionen sowie ein Selbstauslöser mit Gesichterkennung zur Verfügung. Gespart hat Canon bei den Einstiegsmodellen beim optischen Bildstabilisator und der Auflösung des kleinen 2.5"-LCD-Monitors. Der A490 fehlt auch der Orientierungssensor der A495.

Die neuen Canon- Digitalkameras Powershot A3100 IS mit 12 Megapixel für 190 Euro und A3000 IS mit 10 Megapixel für 160 Euro als Nachfolger der A1100IS sind mit 2,7-5,6/35-140 mm-Zoom mit optischem Bildstabilisator und 2,7"-LCD-Monitor mit 76.666 RGB-Pixel sowie diversen automatischen Erkennungsfunktionen ausgestattet. Die Powershot A3100 IS ist außer in Silber auch in Rot und Blau erhältlich. Die neuen Powershot-Modelle sollen im Februar auf den Markt kommen.

Anzeige

Download: Tabelle

Download: Tabelle

www.canon.de