Für den Home-Office-Gebrauch präsentiert Canon mit dem neuen PIXMA MX860 ein Multifunktionsgerät, dass sowohl Drucken, Scannen, Kopieren, als auch Faxen kann.

Für den Home-Office-Gebrauch präsentiert Canon mit dem neuen PIXMA MX860 ein Multifunktionsgerät, dass sowohl Drucken, Scannen, Kopieren, als auch Faxen kann. Via Netzwerk oder Funknetzwerk ermöglicht der MX860 Zugriff auf alle Funktionen auch von mehreren Benutzern. Der Drucker nimmt drei Farbpatronen und zwei Patronen mit verschiedenen Schwarztinten auf. Die eine enthält pigmentiertes Schwarz, die andere basiert auf Farbstoffen. Alle Tintentanks lassen sich einzeln austauschen. Ein automatischer Dokumenteinzug mit Duplexfunktion sorgt dafür, dass Scans, als auch Drucke beidseitig ausgeführt werden können.

Über das 6,2 Zentimeter große Display kann der Fotograf den MX860 ohne PC bedienen und Bilder direkt von Digitalkamera, allen gängigen Speicherkarten oder einem Fotohandy drucken. Der Drucker speichert Daten auf Wunsch direkt auf einem USB-Stick oder Netzwerk-PC, oder wandelt das gescannte Dokument in ein PDF um. Via Auto-Scan-Funktion erkennt der MX860 automatisch den Vorlagentyp und speichert diesen im richtigen Format. Wie bei anderen Canon-Druckern ist im Lieferumfang ein Texterkennungsprogramm, sowie die Fotosoftware Auto Photo Fix enthalten, die eine automatische Bildoptimierung bietet. Hinzu kommt die Software MP Navigator EX, die die Verwaltung gescannter Bilder und Dokumente erlaubt, sowie Easy-PhotoPrint EX mit Funktionen wie einer automatischen Rote-Augen-Korrektur.

Der MX860 wird ab März erhältlich sein und rund 270 Euro kosten.

www.canon.de