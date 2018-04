Canon Japan gab bekannt, dass der ursprünglich für diesen Januar geplante und dann verschobene Baubeginn einer neuen Fertigungsstätte für

Canon Japan gab bekannt, dass der ursprünglich für diesen Januar geplante und dann verschobene Baubeginn einer neuen Fertigungsstätte für Digital-Spiegelreflex- und Kompaktkameras in Nagasaki nun im Juli stattfinden soll. Die Produktion soll dann im Frühjahr 2010 starten. Der Baubeginn war wegen der stark nachlassenden Nachfrage nach Digitalkameras in Folge der Weltwirtschaftskrise verschoben worden. Jetzt sieht Canon Anzeichen für eine Erholung des Marktes und will nun seine Produktionskapazitäten der mittel- bis langfristigen Entwicklung anpassen. www.canon.com/news/2009/jun05e.html