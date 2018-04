Canon erweitert sein EF-S-Objektiv-Sortiment für EOS-Modelle mit APS-C-Sensor mit den beiden Zoom-Objektiven 3,5-5,6/15-85mm IS USM (ca. 24-125mm KB) und EF-S

Canon erweitert sein EF-S-Objektiv-Sortiment für EOS-Modelle mit APS-C-Sensor mit den beiden Zoom-Objektiven 3,5-5,6/15-85mm IS USM (ca. 24-125mm KB) und EF-S 3,5-5,6/18-135 mm IS (ca. 28-200mm KB). Sie sind in Design und Leistung auf die neue Canon EOS 7D und deren APS-C-Sensor abgestimmt. Die Objektive sind ab Anfang Oktober 2009 für 500 Euro (EF-S 18-135 mm IS) und ab Mitte Oktober für 800 Euro (EF-S 15-85 mm IS USM) erhältlich.

Ein neues Makroobjektiv mit vollem 24x36mm-Bildkreis erweitert die professionelle L-Serie der Canon EF-Objektive. Das EF 2,8/100mm L Makro IS USM ist das erste Canon Makro-Objektiv mit einem Hybrid-Bildstabilisator und damit das erste Makroobjektiv mit optischem Bildstabilisator. Es kommt ab Anfang Oktober 2009 für 950 Euro auf den Markt.

