Ein chinesischer Videofilmer auch Hongkong mochte nicht mehr warten, bis Canon eine Live-View-EOS ohne Spiegel herausbringt und schritt zur Selbsthilfe. Das berichtet canonrumours.com und verweist auf die in einem chinesischen Blog in Bildern dokumentierte Umbau-Aktion in Eigenregie.

Nach erfolgreicher Operation mit Entfernung des Spiegelkastens sowie von Sucher- und AF-Bauteilen kann die EOS mit verschiedenen Arten von Kamera- oder Film-Bajonett-Objektiven ausgestattet werden, z. B. Nikon F, Canon EF / EF-S / FD, Leica R, Arri oder Panavision PL. Das dokumentierte Endergebnis zeigt eine Zeiss-Optik in Arriflex-Fassung an der EOS 550D. Diese Meldung ist kein ColorFoto-Tipp. Nachahmer arbeiten auf eigene Gefahr. Foto-Dokumentation: www.dchome.net/viewthread.php?tid=835265&extra=&page=1