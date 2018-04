In der Design-orientierten Ixus-Reihe heißen die Neuen 110 IS und 990 IS sowie 100 IS und 95 IS.

Sie kosten zwischen 250 und 370 Euro. Bildstabilisator, Kontrastoptimierung, automatische Motivprogramm-Wahl und neue Gesichtserkennungsfunktionen gehören auch hier zum Standard.

Auch die Ixus-Einstiegsmodelle 95 IS und 100 IS mit ihren 3x-Zooms bietet einen Realbild-Zoomsucher. Die 110 IS ist die einzige neue Ixus mit 28mm-Weitwinkel und steht vom kompakten Design her der "klassischen" Ixus-Tradition am nächsten.

Das Ixus-Top-Modell 990 IS hebt sich durch die hohe Auflösung von 153.666 RGB-Pixel seines 76 mm-LCD-Monitor und die speziellen Aufnahmeeffekte "Motion Blur" mit leichtem Zoomen während der Aufnahme und "Creative L ight" mit Bildstabilisator und Langzeitbelichtung von den anderen ab.

Download: Tabelle

