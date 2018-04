Canon-Chef Mitarai - "2009 schlimmstes Jahr"

Wie Reuters meldet, erklärte Canon-Chef Fujio Mitarai am 11. Januar am Rande eines geschäftlichen Meetings in Seoul, Südkorea, dass das Canon-Jahresendgeschäft

© Archiv

Wie Reuters meldet, erklärte Canon-Chef Fujio Mitarai am 11. Januar am Rande eines geschäftlichen Meetings in Seoul, Südkorea, dass das Canon-Jahresendgeschäft "enttäuschend" verlaufen sei und man ein schwieriges Jahr 2009 erwarte. Auch Canon bleibe von der aktuellen wirtschaftlichen Situation nicht verschont. Nach den Aussichten für 2009 befragt erklärte Mitarai: " Dieses Jahr wird das schlimmste Jahr", sowohl was die Gesamtwirtschaft wie auch die Digitalkamera-Verkäufe anginge. Die Canon-Aktien fielen nach den Äußerungen Mitarais um über 6 Prozent. http://uk.reuters.com Anzeige