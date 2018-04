Auf der Internet-Seite des kanadischen Online-Händlers Vistek wurde kurzfristig ein "Canon Thermal Travel Mug EF 70-200 f/4.0 L IS USM Lens" angeboten. Was

Auf der Internet-Seite des kanadischen Online-Händlers Vistek wurde kurzfristig ein "Canon Thermal Travel Mug EF 70-200 f/4.0 L IS USM Lens" angeboten. Was aussieht wie ein Canon Tele-Zoom ist ein entsprechend verkleideter Thermosbecher, der dem Vernehmen nach im Auftrag von Canon Canada zu den olympischen Winterspielen in limitierter Auflage herausgebracht wurde. Er war für rund 30 Dollar bei zu Vistek zu bestellen und schnell ausverkauft. Unter dem YouTube-Link ist der Thermosbecher im praktischen Einsatz zu sehen. http://vistek.ca/store/CameraLenses/248866/canon-canon-thermal-travel-mug-ef-70200-f40-l-usm-lens.aspx www.youtube.com/watch?v=vx0yU7fvScM&feature=player_embedded