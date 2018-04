Die gewöhnlich gut unterrichtete schwedische Internetseite "Kamera&Bild" berichtet von einer Pressekonferenz mit dem neuen Canon-Schweden-Geschäftsführer Jouko

Die gewöhnlich gut unterrichtete schwedische Internetseite "Kamera&Bild" berichtet von einer Pressekonferenz mit dem neuen Canon-Schweden-Geschäftsführer Jouko Tuominen. Dort habe dieser erklärt, dass Canon antizyklisch handele und auch in Zeiten der Krise 10 Prozent seines Umsatzes in Forschung und Entwicklung investiere. Desweiteren kündigte Tuominen an, dass Canon im Herbst über 100 Neuheiten auf den Markt bringen werde, wurde aber nicht konkreter."Kamera&Bild" weist in dem Zusammenhang auf Gerüchte über Prototypen der EOS 1D Mark IV bei Reuters-Fotografen vom schwedischen "Bildbyra" hin. Die neue Profi-Canon soll mit 16-Megapixel-CMOS-Sensor im KB-Format 36x24 mm, 3" LCD-Monitor, integriertem W-LAN und GPS-Option ausgestattet und 10 B/s schnell sein.

Foto: canon.se

