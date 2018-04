Profi-Fotohändler Calumet feiert seinen 70. Firmengeburtstag an allen Standorten. Die 1939 in Chicago gegründete Company für Sportartikel ist heute in fünf

Profi-Fotohändler Calumet feiert seinen 70. Firmengeburtstag an allen Standorten. Die 1939 in Chicago gegründete Company für Sportartikel ist heute in fünf Ländern zu finden, mit 10 Niederlassungen in den USA und 20 in Großbritannien, Deutschland, Belgien und den Niederlanden. Auf den Jubiläumsveranstaltungen präsentieren namhafte Hersteller ihre Neuheiten. Canon und Nikon bieten zudem einen "check & clean"-Service für ihre Kameras. Calumet hat zahlreiche Jubiläums- und Messeangebote zusammengestellt und eine Jubiläumsverlosung arrangiert. Den Gewinnern winken als Preise 1x Nikon D300s Body (ca. € 1.700,00) 1x smartRaid 4TB (ca. € 1.000,00) 1x Canon EOS 500D mit EF-S 18-55 IS (ca. € 750,00) 5x Epson Beamer EB-S62 (ca. € 500,00) 5x Calumet Genesis 400 + Stativ + Kombischirm (ca. € 350,00) 5x Calumet BP1500 Rucksack (ca. € 150,00) Die Jubiläumsfeiern finden statt von 10 bis 18 Uhr am 1. Oktober in Düsseldorf 7. Oktober in Hamburg 14. Oktober in Berlin 29. Oktober in Essen 6. November in München www.calumetphoto.de/p/70-Jahr-Feier