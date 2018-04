Vom 25.5.-5.6.09 laden California Sunbounce, Calumet und The Flash Center (London) Profis und Fotoenthusiasten zu einer Workshop-Reihe unter Leitung des

Vom 25.5.-5.6.09 laden California Sunbounce, Calumet und The Flash Center (London) Profis und Fotoenthusiasten zu einer Workshop-Reihe unter Leitung des Fotografen und Sunbounce-Spezialisten Mike Larson in verschiedenen deutschen Städten, Amsterdam, dem belgischen Seebad Knokke sowie bei einem Schloss in Birmingham, England ein.

Die Teilnehmer haben die Möglichkeit die Sunbounce-Systeme zur Lichtoptimierung selbst unter Anleitung von Experten zu testen. Der Preis für die Veranstaltungen bei Calumet beträgt 79 Euro pro Person. Die Anmeldung erfolgt über Calumet. Der Zingster Sunbounce-Workshop (Foto-Fun und Shootings) ist kostenlos.

Interessenten wenden sich bitte direkt an info@sunbounce.com.www.calumetphoto.de/ctl?ac.ui.pn=common.CalumetEventsDetail&ac.calendar.eventID=6256