Unter dem Motto: "Wie nutze ich (Sonnen)licht optimal? Wie hole ich das Äußerste aus jeder Lichtquelle heraus?" veranstaltet California Sunbounce zusammen mit dem BFF-Profi Christian Popkes und dem US-Fotografen Mike Larson am Pfingstsonntag, dem 31.5.09, ab 12 Uhr auf dem Zingster Fotografie-Festival Horizonte einen kostenlosen, etwa einstündigen Workshop mit anschließendem Foto-Fun und Beach Shoot-Out . Der Workshop richtet sich an ambitionierte Fotografen und wird teilweise in Englisch gehalten. Ein Übersetzer steht zur Verfügung. Die Teilnahme ist kostenlos. Da die Teilnehmerzahl auf 25 beschränkt ist, empfiehlt sich eine rechtzeitige Anmeldung bis spätestens 29.05.09 unter info@sunbounce.com, Betreff: Zingster Sunbounce Shoot-Out.

